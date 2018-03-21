عالم أمريكي: الحياة والموت وهم!

كشف البروفيسور في جامعة ويك فورسك الأمريكية، روبرت لانتس، عن حقيقة مخيفة في دراسة نشرها عن الموت.

وجاء في مقال سلط الضوء على دراسته أن الموت غير موجود، والإنسان ينتقل بعد ما يسميه بالموت إلى عالم آخر.

وتوصل روبرت لانتس إلى هذا الاستنتاج انطلاقا من نظرية "المركزية الحيوية" (biocentrism) التي تقول إن الموت ما هو إلا مجرد وهم من وعينا. وفي هذا السياق، فإن الحياة وكل ما يحيط بالإنسان هي وهم أيضا، لأن كل ذلك ناجم عن عمل الوعي.

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ويعتقد لانتس أن الوعي يقارن نهاية الحياة بوقف عمل الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان. أما في الواقع فإن الوعي لا يتوقف، ويستمر لكن في عالم آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن نظرية تعدد الأكوان قدّمها علم الفيزياء منذ زمن طويل. واعتبر الكثير من علماء الفيزياء، بمن فيهم ألبرت أينشتاين وستيفن هوكينغ، أن تلك النظرية قابلة للتصديق.

المصدر: رامبلر

يفغيني دياكونوف