ابتكار شوكولاتة "ذهبية" بنكهة نبات "الجنسينغ"

ابتكر علماء جامعة الشرق الأقصى الروسية شوكولاتة غنية بمستخلصات جذر نبات الجنسينغ.

وقالت مبتكرة الشوكولاتة، مايا رازغونوفا، طالبة الدراسات العليا في قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية في كلية الطب الحيوي بالجامعة، إنها استخدمت تكنولوجيا خاصة تسمح باستخراج مكونات على مستوى مقياس النانو، للحصول على مستخلص الجنسينغ (نبات له جذر لحمي ينمو في المناطق الباردة بريا. بطيء النمو يحتوي على مواد غذائية مفيدة جدا).

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وأضافت رازغونوفا أن "CO2 يسمح باستخلاص تركيز مطابق عمليا للنسبة الطبيعية للمواد النشطة بيولوجيا في النبات. وتمتاز الشوكولاتة بخواص جديدة تساعد في استعادة القوة إضافة إلى مذاقها اللذيذ".

واستخدمت الباحثة في إنتاج الشوكولاتة "الذهبية" جذور "الجنسينغ" البرية. كما تحتوي هذه الشوكولاتة على مواد محفزة لجهاز المناعة في الجسم ومضادات الأكسدة ولها مفعول منشط.

كما تضاف إلى هذه الشوكولاتة حبوب الصنوبر والأوراق الذهبية الصالحة للأكل.

المصدر: نوفوستي

كامل توما