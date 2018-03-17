اختبار أكبر محرك طائرات في العالم

بدأت شركة "جنرال إلكتريك" بإجراء تجارب الطيران على أكبر محرك نفاث في العالم، بعد حدوث تأخيرات بسبب مشاكل فنية.

وحلقت طائرة الاختبار الخاصة، بوينغ 747، يوم الثلاثاء 13 مارس، من فيكتورفيل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث زودت بمحرك E9X الجديد تحت جناحها الأيسر.

وصُمم المحرك الضخم، المميز بأنه واسع وطويل كجسم طائرة بوينغ 737، لأحدث نسخة من بوينغ "777X"، المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2020.

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وخلال الرحلة الجوية، أكمل المهندسون قائمة الاختبار الخاصة، وأكدوا أن الخصائص الرئيسية تعمل بشكل صحيح، بحسب ما أعلنت عنه جنرال إلكتريك في بيان عن الرحلة، وفقا لرويترز.

وتمثل الرحلة بداية حملة اختبارات الطيران المقرر إجراؤها خلال الأشهر القادمة، قبل بدء رحلات الطائرة في الربع الأول من العام المقبل.

وكان من المتوقع أن تبدأ شركة جنرال إلكتريك تجارب الطيران في ديسمبر، ولكنها أعلنت في شهر فبراير عن مشاكل فنية في المحرك، تتطلب إعادة تصميم الضاغط، الموجود في مقدمة المحرك.

المصدر: رويترز

ديمة حنا