أخيرا.. حل لغز ظاهرة طبيعية رُصدت في سماء كندا

تمكن علماء الفلك من حل لغز شريط الضوء الأرجواني الذي يظهر في سماء كندا ليلا، بعد جهد طويل.

واكتشف فريق من العلماء الهواة غموض "الأضواء الراقصة"، بعد أن حيرتهم لأكثر من عامين، وذلك كجزء من مشروع العلوم لعام 2015.

وقرر علماء الفيزياء الفلكية الاحتفاظ باسم "ستيف" كتصنيف أخير للشفق فوق ألبرتا، وإنشاء اسم مستعار أو اختصار للتفسير، وهو تعزيز سرعة الانبعاثات الحرارية القوية. ويتشكل "ستيف" بواسطة عملية تعرف باسم انحراف أيون (Said)، الذي يكون عادة غير مرئي.

ولتصنيف "ستيف"، استخدم فريق من الباحثين، بمن فيهم إليزابيث ماكدونالد، من مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ولاية ميريلاند، كوكبة "Swarm" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، التي تتكون من 3 أقمار اصطناعية تقيس بشكل مباشر حركة الجسيمات المشحونة.

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وتمكن العلماء من قياس سرعة تدفق أيون مباشرة، وكذلك درجات حرارة الإلكترونات في الهيكل. وتشير البيانات إلى وجود "Said". ويعد "ستيف" أول تأثير مرئي يتم اكتشافه ينتج عن هذه الظاهرة.

وتوفر التحسينات في تكنولوجيا الكاميرات المستخدمة بشكل شائع في السجلات العامة لهذه الظواهر، فرصا قيمة للعلماء لفهم الشفق بشكل أفضل.

وقال روجر هاغمانز، من وكالة الفضاء الأوروبية: "من المدهش كيف يمكن لظاهرة طبيعية جميلة، يشاهدها المواطنون، أن تثير فضول العلماء. وتبين أن (ستيف) ظاهرة شائعة بشكل ملحوظ، ولكننا لم نلاحظها من قبل".

ورصد علماء "ستيف" أولا، بعد نشر صورها من قبل مجموعة على فيسبوك تسمى "Alberta Aurora Chasers". ووجد التحليل في ذلك الوقت أن درجة حرارة الهواء كانت أكثر سخونة بمقدار 3 آلاف درجة مئوية، داخل تيار الغاز.

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Science Advances.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا