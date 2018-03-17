الجيش الروسي يتزود بـ "صياد الطيور"

أعلن قائد قوات المظليين الروسية، أندريه سيرديوكوف عن نية الجيش الروسي التزود بمنظومة محمولة للصواريخ المضادة للجو من طراز "تيتسيلوف" (صياد الطيور).

وأكد سيرديوكوف، خلال حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن "أفواج الدفاع الجوي في فرق المظليين وفرق الهجوم والإنزال الجوي ستكون أول من يتزود بتلك المنظومة المحمولة جوا. فيما يمكن استخدام (صياد الطيور) أيضا في صنوف أخرى للقوات المسلحة الروسية".

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأنه من المفترض نصب منظومة "صياد الطيور" على منصة عربة "بي إم دي-4 إم"، ما سيمكّن طائرات النقل العسكري من حملها على متنها وإنزالها بالمظلات إذا اقتضى الأمر.

فيما لم تكشف قيادة قوات المظليين عن المواصفات التقنية للمنظومة الجديدة التي من شأنها أن تحل مكان منظومات"ستريلا" و"إيغلا" المنقولة للدفاع الجوي. واكتفت بالقول إن "صياد الطيور" ستتقدم على سابقتيها بمقدار 50% من حيث المدى والارتفاع.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف