اليابان.. العثور على كنز ضخم!

عثر علماء الآثار في اليابان على كنز مفقود يعود إلى القرنين الـ 15 والـ 16، يتكون من مئات آلاف القطع النقدية النحاسية.

وذكرت قناة NHK التلفزيونية أن ممثل المتحف الذي عرضت فيه القطع النحاسية، صرح بأن هذا أكبر كنز يعثر عليه في اليابان على مدى التاريخ.

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وعثر على القطع النقدية في مدينة هاسودا بمحافظة سايتاما، وبلغ عددها 260 ألف قطعة في إبريق ارتفاعه 70 سم، في منتصف كل قطعة ثقب يمكن أن يمر من خلاله حبل. ويعود تاريخها إلى "عصر حرب المحافظات" في العصور الوسطى التي انتهت بإنشاء "شوغونية توكوغاوا" (نظام سياسي إقطاعي)، ويعتقد علماء الآثار أنه تم تخزينها بهدف استخدامها في الأوقات العصيبة.

ويعرض هذا الكنز حاليا في مستودع القيم الثقافية بمدينة كوماجايا. ويرى علماء الآثار.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما