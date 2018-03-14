ما هو أسرع عنصر دوّار في الطبيعة الحية!

حدد علماء أمريكيون أسرع العناصر الحية دورانا، على وجه الكرة الأرضية التي تعود لفصيلة نبات الأقنتية.

وأظهرت دراسة مجموعة من علماء الأحياء في الولايات المتحدة، أن سرعة دوران غبار طلع زهور نبات (الرويلية الدرنية) في الهواء تصل إلى 1.5 ألف دورة في الثانية.

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وتنطلق حبيبات طلع نبات البيتونيا البرية (نوع من أنواع الرويلية " Ruellia ciliatiflora ")، بعد تفتح الزهرة مباشرة عبر انفجار داخلي في حبيبات الطلع ما يعطيها دفعا يسمح لها بالانطلاق بقوة في الجو، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة " Journal of The Royal Society Interface ".

ويمكن أن يصل ارتفاع "طيران" بذور نباتات الرويلية بأنواعها، التي لا يتجاوز قطرها 2 مليميتر، إلى 7 أمتار.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو