ابتكار تكنولوجيا جديدة لإعادة البصر

ابتكر علماء سويسريون تكنولوجيا متطورة لزراعة شبكية العين، تضمن توسع مجال الرؤية وتحسن حدته مقارنة بالتكنولوجيا المستخدمة حاليا.

وتشير مجلة Nature Communications إلى أن فقدان البصر يعود في كثير من الأحيان إلى موت الخلايا الحساسة للضوء في شبكية العين، وأفضل طريقة لعلاج هذه الحالة هي زراعة الشبكية. وتمكن علماء المدرسة السويسرية التقنية العليا في لوزان من ابتكار عين اصطناعية جديدة تسمح بتوسيع مجال الرؤية وتحسن حدة البصر.

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وتتميز العين الجديدة بأنها من غير أسلاك، وقد تم صنعها من مواد فائقة المرونة ذات بيكسل كهروضوئي. كما تسمح لمستخدمها بتوسيع مجال الرؤية إلى 46 درجة مئوية. ويعمل البيكسل الكهروضوئي بالطاقة الشمسية ويولد التيار الكهربائي اللازم بنفسه.

المصدر: رامبلر

كامل توما