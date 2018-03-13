كيف تحسّن ذاكرتك؟

اكتشف علماء بريطانيون طريقة جديدة لتحفيز وتنشيط عمل الذاكرة لدى الإنسان، ويستعدون لاستخدامها في أساليب التعليم.

وأكد العلماء من جامعة يورك البريطانية، بحسب بحث نشر في مجلة " Current Biology "، تأثير (تيار النوم) على تذكّر المعلومات الجديدة.

ZUMAPRESS.com-© Greg Sorber

وتعرف الأوساط العلمية منذ زمن، أن النوم يلعب دورا مهما في تكوين وحفظ الذكريات الجديدة. لذلك قرر العلماء الكشف عن ارتباط الذاكرة بمفاتيح النوم العصبية، ورصد ذبذبات الدماغ عبر جهاز تسجيل كهربائي خاص.

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ويعتقد الباحثون أن إجراء تحفيز كهربائي معين عبر الجمجمة يساعد على تحسين قدرة الإنسان على التذكر.

وأظهرت التجارب التي أجريت على المتطوعين، الذين خضعوا لتحفيز كهربائي اصطناعي، صحة استنتاجات الباحثين. فقد ردد المتطوعون صفات معينة لأشياء متعددة أثناء التنويم الاصطناعي، وتذكروا جميع هذه الكلمات بعد استيقاظهم واستطاعوا ربطها بموضوعاتها بدقة.

ويخطط العلماء استخدام هذه الطريقة المبتكرة في مساعدة الأطفال والكبار الذين يعانون من صعوبات في التعلم والحفظ.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو