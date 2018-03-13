جهاز مطور قد يمنع الهجمات الإرهابية قبل حدوثها!

طور باحثون جهازا جديدا يمكن تثبيته على جوانب الطرق، ما يمكن أن يدفع الإرهابيين للتفكير مليا قبل الإقدام على محاولة تفجير شاحنة أو سيارة ما.

وعندما تتحرك سيارة فوق جهاز "CatClaw" الذي يأتي بحجم برتقالة صغيرة، يضغط الإطار على زر للأسفل، ما يؤدي إلى ظهور أنبوب فولاذي حاد بسرعة كبيرة يثقب ذلك الإطار.

وسيكون الجهاز المطور، وهو في مرحلة تطوير النموذج الأولي حاليا، مثابة الرادع للهجمات الإرهابية أو إيقاف السيارات في الأماكن غير القانونية.

CatClaw

ويتوقع المصممون إمكانية تركيب الآلاف من "CatClaw" على طول الحدود، وغيرها من المناطق المخصصة للمشاة في جميع أنحاء العالم. وتحتاج كل وحدة مطورة إلى 3 دقائق لتركيبها، ولا تتطلب مصدرا للطاقة أو الصيانة.

CatClaw

واستلهم الخبير، يانك رييد، من جمعية النقل البيئي (ETA)، فكرة اختراع الجهاز، بعد مشاهدة لقطات من الهجمات الإرهابية، التي تنطوي على استخدام السيارات والشاحنات. ولمنع الهجمات الإرهابية في أماكن معينة، تعتبر العوائق المادية مثل الأعمدة الصلبة أو الكتل الخرسانية، التدبير العملي الوحيد.

CatClaw

وتقول جمعية ETA، إن شركة "CatClaw" توفر خط دفاع ثانوي رخيص وفعال على نطاق واسع، ولا يشكل الجهاز أي تهديد للمشاة، لأنه يتطلب وزنا ثقيلا للعمل، وفقا للسيد رييد.

ويمكن تثبيت الأجهزة مع إحاطتها بعلامات LED، التي تعمل بالطاقة الشمسية، كتحذير إذا لزم الأمر.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا