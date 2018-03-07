"sova".. قمر اصطناعي روسي مخصص للأبحاث

أعلنت المؤسسة الحكومية الروسية للدراسات الواعدة عن نجاح اختبار أول قمر اصطناعي روسي "sova" مخصص للدراسات والأبحاث.

وأوضحت المؤسسة أن اختبارات القمر "sova" (وتعني البومة بالعربية) جرت الصيف الماضي في الغلاف الجوي العلوي (الستراتوسفير)، حيث قام بالتحليق على ارتفاع 20 ألف متر.

وأضافت المؤسسة أنها ستستمر في تطوير مشروع "sova"، وأن الخبرة المكتسبة ستتم الاستفادة منها أثناء إنشاء القمر القادم واختباره.

يخصص القمر الاصطناعي "sova"، المزود بشرائح شمسية لتوليد الكهرباء، لإجراء أبحاث في مناطق القطب الشمالي.

وجرت اختبارات للنموذج الأولي لـ"sova" في صيف 2016، حيث قام بالتحليق على ارتفاع 9 آلاف متر واستغرقت مدته أكثر من 50 ساعة.

أنشئت المؤسسة الحكومية الروسية للأبحاث الواعدة في 2012 بغية تطوير الدراسات العلمية في مجال الأمن والدفاع.

وتعمل في الوقت الحالي على تطوير أكثر من 50 مشروعا في 40 مختبرا بجامعات رائدة ومعاهد للأبحاث العلمية ومصانع روسية.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين