بالفيديو.. اختبار درون كهربائي روسي على ارتفاع 20 كيلومترا

تعطلت طائرة "سوفا" (البومة) المسيرة الكهربائية الروسية نتيجة تعرضها لاضطرابات جوية شديدة على ارتفاع 20 كيلومترا.

أعلن ذلك رئيس المجلس العلمي في مؤسسة البحوث الواعدة فيتالي دافيدوف، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وقال دافيدوف إن اختبارات الطائرة قد اختتمت بعد أن قامت برحلة جوية طويلة الأمد على ارتفاع نحو 20 كيلومترًا. إلا أن الاضطرابات الجوية الشديدة منعتها من مواصلة التحليق.

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وأكد الخبير الروسي أن المهندسين كانوا قد تلقوا قبل تعطل الطائرة كل المعلومات اللازمة لهم فاقتنعوا بصحة حلولهم التقنينية التصميمية لمستقبل طائرتهم.

يذكر أن شركة "تايبر" هي التي تولت تصميم وتصنيع طائرة "سوفا" الكهربائية من دون طيار. وبلغ باع جناح الطائرة 28 مترًا وارتفاع تحليقها 20 كيلومترا. وتستخدم الطائرة بطاريات شمسية لتغذيتها بالكهرباء. وتخصص الطائرة للاستطلاع الجوي.

لينتا. رو

يفغيني دياكونوف