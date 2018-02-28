الكشف عن درون روسي في معرض إماراتي

شهد معرض " UMEX-2018 " للطائرات من دون طيار الذي انتهت أعماله يوم 27 فبراير الكشف عن طائرة " X-27 Avatar" الروسية من دون طيار التي صممتها شركة " Skat Systems " الروسية.

وتم تزويد درون"أفاتار" الروسي بـ 4 مراوح، ما يمكّنه من القيام بالهبوط والإقلاع عموديًا. ويمكن أن تزود الطائرة بأجهزة الرصد وكذلك برادار ومقياس مسافة (ليدر).

ويمكن أن تبقى مختلف نماذج الدرون الروسي في الجو لمدة تتراوح بين 9 ساعات و27 ساعة محلقة بسرعة 70 – 300 كلم/ ساعة وعلى ارتفاع 300 – 700 متر.

أما وزن الدرون عند الإقلاع فقد يبلغ 72 كيلوغراما. ومدى عمله 300 كيلومتر.

يذكر أن درون "أفاتار" الروسي كشف عنه لأول مرة في معرض "ماكس -2017" .

المصدر:

يفغيني دياكونوف