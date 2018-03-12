الجيش الروسي يتسلم 4 أنواع من المدرعات الجديدة

تعتزم شركة "اورال فاغون زافود" الروسية، أن تبدأ العام الجاري إنتاج 4 أنواع من المدرعات الجديدة وتسليمها لوحدات الجيش الروسي.

ومن بين تلك المدرعات دبابة "تي 90 أم بروريف" المطورة. وجاء ذلك في بيان صدر عن الشركة عشية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدينة سفيردلوفسك حيث سيزور شركة "اورال فاغون زافود".

وقال البيان إن الشركة تعتزم إلى جانب الدبابة المذكورة أن تبدأ في إنتاج عربة دعم الدبابات "ترميناتور" ودبابة "تي – 80 بي في" المطورة وعربة المشاة القتالية "بي أم بي – 3" المزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم.

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وتستمر الشركة أيضا في بذل الجهود الرامية إلى تنظيم الإنتاج الصناعي لدبابة "أرماتا" ومنظومة المدفعية "كواليتسيا – أس في". كما أوكلت إلى الشركة مهمة إنتاج المدرعات التي تزود بها الألوية المرابطة في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: تاس"

يفغيني دياكونوف