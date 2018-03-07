العثور على فرخ لأوائل طيور الأرض!

اكتشف علماء الحفريات فرخا يعود لأوائل الطيور، التي عاشت على سطح الأرض قبل 127 مليون سنة.

واستطاع علماء جامعة مانشستر، تحديد نوع هذا الفرخ الطائر بعد دراسة هيكله العظمي وبصمات ريشه المتبقية على الصخور.

Finger-sized fossil of a vulnerable baby bird that died shortly after it hatched 127 million years ago sheds new light on the evolution of avians https://t.co/ImnliEJUZ2 — Daily Mail Online (@MailOnline) 5 марта 2018 г.

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وقال العلماء، إن بقايا هذا الطائر المتحجرة، تدل على أنه لم يكن قادرا على الطيران، بسبب عدم نمو قفصه الصدري، الذي لم يتطور إلى عظام، وهو من فصيلة طيور "Enantiornithes" التي عاشت على الأرض قبل 127-130 مليون سنة.

وذكر في صحيفة الديلي ميل أن بقايا هذا الطائر، ساعدت العلماء على دراسة نوعية الطيور (الريشية) لتلك الحقبة من الزمن.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو