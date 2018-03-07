 
مباشر

العثور على فرخ لأوائل طيور الأرض!

العلوم والتكنولوجيا

العثور على فرخ لأوائل طيور الأرض!
imagebroker.com-© Ingo Schulz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jy5j

اكتشف علماء الحفريات فرخا يعود لأوائل الطيور، التي عاشت على سطح الأرض قبل 127 مليون سنة.

واستطاع علماء جامعة مانشستر، تحديد نوع هذا الفرخ الطائر بعد دراسة هيكله العظمي وبصمات ريشه المتبقية على الصخور.

إقرأ المزيد
لماذا تحرق الصقور الأسترالية الغابات؟

وقال العلماء، إن بقايا هذا الطائر المتحجرة، تدل على أنه لم يكن قادرا على الطيران، بسبب عدم نمو قفصه الصدري، الذي لم يتطور إلى عظام، وهو من فصيلة طيور "Enantiornithes" التي عاشت على الأرض قبل 127-130 مليون سنة.

وذكر في صحيفة الديلي ميل أن بقايا هذا الطائر، ساعدت العلماء على دراسة نوعية الطيور (الريشية) لتلك الحقبة من الزمن.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة