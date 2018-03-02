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العلماء "يحدّثون" الأبقار!

العلوم والتكنولوجيا

العلماء
dpa-© Jens Büttner
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تمكن علماء اسكتلنديون من العثور على طريقة لتطوير الأبقار وجعلها قادرة على إنتاج كميّات من الحليب النوعي.

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وتتمثّل الطريقة الجديدة التي يقترحها علماء جامعة أدنبره، بتغيير توازن البكتيريا في معدة الأبقار لمساعدتها على معالجة (هضم) الطعام بشكل أفضل وأسرع لإنتاج الحليب.

ويخطط العلماء "لإزالة " الإنزيمات، التي تدمر المواد النباتية، من مكونات الكائنات الحية الدقيقة في معدة الأبقار، اللازمة لإنتاج الطاقة.

ويعتقد الأخصائيّون أن هذه الطريقة ستسمح بإنتاج المزيد من اللحوم النوعية والحليب الجيد، فضلا عن زيادة قدرة التحمل لدى هذه الحيوانات المنتجة، والتخلي في الوقت نفسه عن الكثير من العقاقير التي تستخدم عادة في علاج الأبقار.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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