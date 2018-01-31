دراسة تكشف أفضل البدائل الصحية للألبان الحيوانية

كشفت دراسة جديد أن حليب الصويا هو أفضل بديل لحليب البقر، نظرا لأن فول الصويا يحوي قدرا كبيرا من المغذيات والمركبات المضادة للسرطان "آيسوفلافون".

ووجد الباحث ساي كرانثي فانغا، وهو طالب دكتوراة من جامعة ماكغيل، أن حليب الصويا هو الاختيار الأفضل على الرغم من أن حليب اللوز العصري يحتوي على الأحماض الدهنية الصحية، والتي تساعد على فقدان الوزن وانخفاض الكوليسترول، والتي تفتقر إليها بعض المواد الغذائية الأساسية.

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وتم تحليل البدائل الأربعة الأكثر شعبية لحليب البقر، من غير الألبان، وهي فول الصويا واللوز والأرز وجوز الهند، وقارن الباحثون الخصائص الغذائية لـ 240 ملم من هذه المشروبات.

وقال فانغا، معد الورقة البحثية، إن "على المستهلكين جمع هذه البدائل لتحل مكان حليب البقر الذي قد لا يكون صحيا في جميع الحالات".

ويعد حليب البقر الأكثر شيوعا لتغذية الأطفال، ويعاني حوالي 3.5% منهم من الحساسية تجاهه، ومع ذلك، فإن حوالي 80% منهم ينمون بشكل جيد باستخدامه.

وأظهر البحث أن حليب الأرز يمتاز بطعمه الحلو، إلا أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من الكربوهيدرات ويوفر فوائد غذائية قليلة.

أما بالنسبة لحليب جوز الهند الذي يستهلك على نطاق واسع في أجزاء من آسيا، فإنه يساعد على الحد من مستويات الكوليسترول السيئة، ومع ذلك، لا يوجد فيه كمية كافية من البروتين، ويتكون إلى حد كبير من الدهون، كما تقل قيمته الغذائية إذا تم تخزينه لأكثر من شهرين.

وعلى الرغم من أن البحث أثبت أن لحليب الصويا فوائد صحية عديدة إلا أن حليب البقر ما يزال هو الأفضل، نظرا لأنه يوفر الدهون والكربوهيدرات والبروتين، كما أنه يقوي المناعة لدى البشر.

المصدر: ديلي ميل

فادية سنداسني