روبوتات حربية تعزز قدرة الحرس الوطني الروسي

تزودت وحدات الحرس الوطني الروسية بروبوتات (عربات ذاتية القيادة) جديدة.

وقالت وكالة "إنترفكس – أ في أن" العسكرية الروسية، إن الغاية من تلك الروبوتات هي مكافحة الإرهاب.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الروسي يزود بروبوتي" نيريختا" و"أوران – 9" العسكريين. وقد تم الآن تصميم مجمع أوتوماتيكي مسير متعدد المهام من طراز" كونغاس"، فضلا عن روبوتي"أرغو" و" بلاتفورما – أم" العسكرييْن.

وكُشف عن مجمع "كونغاس" المسيّر لأول مرة عام 2017 في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو، حيث تم تزويده بـ 4 صواريخ مضادة للدبابات ورشاش ثقيل. ولديه 6 عجلات ( 3 عجلات في كل جنب) يسير بها، ما يمكّنه من اجتياز حواجز بسيطة وحتى التسلق إلى الأعلى عبر سُلم أو درج.

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أما روبوت "أرغو" فإنه مخصص للاستطلاع والقيام بدورياتن كما يقدم دعمًا ناريًا لقوات الإنزال البحري، وينقل الذخائر إلى وحدات مشاة البحرية. وتم تزويده برشاش "بي كي تي" و3 قاذقات قنابل يدوية. وبمقدوره أيضًا السير في الأراضي الوعرة والجبلية.

وأشارت وسائل اعلام روسية في وقت سابق إلى أن روبوت"أرغو" استخدم في سوريا.

فيما يتعلق بروبوت" بلاتفورما" المجنزر فإنه يستخدم للاستطلاع، واكتشاف الأهداف المختلفة وتدميرها، والدعم الناري للقوات، وإقامة ستائر نارية، وإزالة حقول الألغام، ونقل أحمال إلى مسافات غير بعيدة. وكانت الشرطة العسكرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسية قد استخدمته في تدريبات مكافحة الإرهاب عام 2016.

المصدر :زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف