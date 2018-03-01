الدرون الحربي الروسي الفوق صوتي يزود بصواريخ " جو - أرض"

يحصل الدورن الفوق الصوتي الذي بدأت روسيا في تصميمه على صواريخ " جو - أرض" الموجهة وغير الموجهة.

أعلن ذلك نائب قائد المركز العلمي التابع لسلاح الجوي الروسي (ألكسندر نيموف) في حديث أدلى به في 26 فبراير الجاري لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية.

وأوضح أن الدرون الحربي الضارب مخصص لتدمير الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة، مضيفًا أن مركزه بصدد تصميم درون بعيد المدى بوسعه أن يحلق أوتوماتيكيا على ارتفاع منخفض بسرعة فوق صوتية ويحمل على متنه بضعة أطنان من الحمولة خلال فترة طويلة من الزمن.

يذكر أن وكالة "نوفوستي" كانت قد أفادت في ديسمبر الماضي بأن مكتب "سيمونوف" للتصاميم في مدينة قازان الروسية قد بدأ تصميم طائرة حربية روسية سريعة مزودة بمحرك توربين نفاث.

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أما مجلة " The National Interest " الأمريكية فافترضت بأن يشكل الدرون المذكور منصة لاختبار وسائل الاستطلاع، مشيرة إلى أن الجيش الروسي سيزود به في بضعة أعوام.

المصدر: لينتا.رو

يفغيني دياكونوف