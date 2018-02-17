تصميم طائرة روسية مسيّرة قادرة على حمل الإنسان

تعكف شركة "مروحيات روسيا" على تصميم درون بزنة 300 كيلوغرام، ويمكنه نقل حمولة يصل وزنها إلى 70 كيلوغراما، أي ما يعادل وزن الإنسان في المتوسط.

وجاء في تقرير للشركة، أن منظومة الدرون ستتكون من طائرة بدون طيار ومجمع أرضي ذكي متنقل للتحكم بحركة الطائرة وتحديد مسارها.

وأشار التقرير إلى أن مدة تحليق الدرون ستبلغ 6 ساعات، وستصل سرعته القصوى إلى 180 كم في الساعة.

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وسيكون المجمع قادرا على العمل في الليل والنهار، وفي مختلف الظروف والأحوال الجوية بما فيها المعقدة، وفوق التضاريس العادية والصعبة وفي ظل درجات حرارة تتراوح بين 40 تحت الصفر و50 درجة فوق الصفر.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين