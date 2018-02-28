انطلاق عملية إنتاج منظومة "إس – 500" في روسيا

بدأ في مصنع "نيجني نوفغورود" الروسي إنتاج منظومتي "إس – 500" و"إس – 400" المنصوبتين على المنصة المدولبة.

أعلن ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي (دميتري روغوزين) في حديث أدلى به يوم 26 فبراير لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، حيث قال إن شركة "ألماس –أنتاي" الحكومية الروسية أنشأت مصنعين في مدينتي نيجني نوفغورود وكيروف تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية لمصنع "كيروف" وحده بلغت الآلاف من الصواريخ الحديثة الواعدة للدفاع الجوي والدرع الصاروخية.

أما مصنع "نيجني نوفغورود" فقد باشر في إنتاج منظومتي" إس – 500" و"إس – 400" للدفاع الجوي، مع العلم أن الجيش الروسي سيتسلم منظومة "إس – 500" بحلول عام 2020.

يذكر أن منظومة "إس -500" للدفاع الجوي والدرع الصاروخية ستحل محل منظومة "إس-400" وسيستخدمها الجيش الروسي على مدى 25 عامًا قادمًا.

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وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية فإن مدى عمل منظومة "إس-500" يبلغ 600 كيلومتر. وهي قادرة على كشف وتدمير حتى 10 أهداف بالستية، في آن واحد، وتحلق بسرعة تصل إلى7 كيلومترات في الثانية. ولديها أيضا القدرة على تدمير الرؤوس القتالية للصواريخ الفوق صوتية.

وفيما يتعلق بمصنع "نيجني نوفغورود" ومصنع "كيروف" المخصص لإنتاج مكونات منظومتي "إس – 500" و"إس – 400" فبدأت شركة "ألماس – أنتاي" الروسية إنشاءهما منذ عام 2012.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف