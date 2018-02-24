سفينة الإنزال الروسية الحديثة جاهزة للإبحار (فيديو)

من المقرر أن تقوم سفينة الإنزال الروسية الكبيرة "بيوتر مورغونوف" من مشروع " 11711" بأول رحلة بحرية لها في مايو المقبل.

يجري بناء السفينة في مصنع "يانتار" للسفن في مقاطعة كالينينغراد الروسية.

وقال المتحدث باسم المصنع (سيرغي ميخايلوف) إن المرحلة التكنولوجية لبناء السفينة (تجميع جسمها) قد أنجزت عام 2017. وستنتهي كل العمليات الخاصة بإنزال السفينة في البحر بحلول شهر أبريل لتقوم بأول رحلة بحرية لها في مايو.

وتنتمي سفينة الإنزال "بيوتر مورغونوف" إلى مشروع " 11711". وبدأ بناؤها في 11 يونيو عام 2015. وتخصص السفن الحربية التابعة لتلك الأسرة لنقل الأفراد والمعدات الحربية والإنزال البحري.

ويبلغ طولها 120 مترا، وعرضها 16.5 متر. وبمقدورها نقل 300 فرد مسلح أو 13 دبابة أو 35 عربة مدرعة (عربة المشاة القتالية).

وتزود السفينة بالمدافع الأوتوماتيكية السداسية المواسير عيار 30 ملم. ويمكن أن تحمل السفينة مروحيتين بحريتين من طراز "كا-29".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف