العلماء الروس يخترعون نواقل مرنة وشفافة مصنوعة من أنابيب نانو

اخترع العلماء في شركة "سكولتيخ" الروسية نواقل مصنوعة من أنابيب نانو لا تقل متانة عن النواقل المصنوعة من أكسيدات المعادن المستخدمة في الإلكترونيات.

وقال ناطق باسم الشركة، إن هذا الاختراع من شأنه تسريع عملية تطوير الأجهزة الإلكترونية القائمة على أنابيب النانو الكربونية.

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وقام العلماء الروس بإعداد أغشية مصنوعة من أنابيب النانو الكربونية يمكن مقارنة مواصفاتها بمواصفات أكسيدات المعادن. وتلك الأغشية عبارة عن نواقل رقيقة وشفافة يمكن تمديدها وثنيها واستخدامها في الأجهزة الإلكترونية الفائقة الصغر. أما النواقل المصنوعة من أكسيدات المعادن والمستخدمة في تلك الأجهزة الإلكترونية حاليا فتتميز بهشاشة وصعوبة استعمالها في ظروف الطقس الشمسي للونها غير الطبيعي.

وقال رئيس فريق العلماء الروس البروفسور (ألبرت نابيؤولين) إن أنابيب النانو الكربونية العضوية يمكن أن تحل محل الأغشية المعدنية المستخدمة حاليا في الإلكترونيات الحساسة الدقيقة بعد تحسين مواصفاتها الكهربائية البصرية عن طريق طليها بشوائب تغير مكوناتها الإلكترونية.

ولهذا الغرض استخدم العلماء كلوريد الذهب بصفته عنصرا فعالا بوسعه تحسين المكونات الكهربائية لأنابيب نانو ذات طبقة واحدة.

وأظهرت نتائج اختبار تلك الأنابيب أن النواقل المرنة الجديدة التي استطاع العلماء الحصول عليها لديها مواصفات بصرية كهربائية تتقدم حتى على النواقل المصنوعة من أنابيب النانو المذكورة ذات الطبقة الواحدة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف