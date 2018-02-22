اكتشاف بقايا معبد فرعوني في مصر

عثر علماء الحفريات في محافظة كفر الشيخ شمال مصر على آثار معبد فرعوني يعود للسلالة 27 حوالي (685-525) قبل الميلاد.

وتفيد التقارير بأن بقايا المعبد الفرعوني وجدت في منطقة تل الفراعنة، المكان الذي عثر فيه سابقا على مجموعة كبيرة من الآثار المصرية القديمة، بعد أن نقّب علماء الآثار في أراضي كنيسة قديمة بقيت منها بعض الجدران والأرضيّات.

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كما عُثر أيضا على بقايا تمثال لأحد فراعنة مصر القديمة من الأسرة 26، وعلى مجموعة أخرى من اللقى الأثرية في مدينة دسوق بكفر الشيخ.

ويفيد خبراء الحفريات بأن هذه الاكتشافات الجديدة تجسد اهتمام مؤسس الأسرة 26 "بسماتيك الأول" بالمعبد الذي كان يعتبره سندا له في حروبه ضد المحتل الأجنبي فترة الغزو الآشوري.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو