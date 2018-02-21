خبير يثير جدلا بادعاءات غريبة حول الإنسان القديم

يدعي أحد الخبراء أن الإنسان القديم أجاد التحدث قبل مليون سنة أي أقدم مما كان يُعتقد سابقا.

ويقول البروفيسور، دانيال إيفرت، إن أجدادنا القدماء تعلموا لغة النقاش لمعرفة كيفية التجديف في انسجام تام، وذلك أثناء سفرهم حول العالم.

وأشار معظم الأكاديميين إلى أن الإنسان الحديث (الإنسان العاقل المعروف باسم هومو)، هو النوع الوحيد الذي استخدم لغة معقدة، حيث يعتقد أنها ظهرت قبل حوالي 200 إلى 50 ألف سنة مضت.

إقرأ المزيد

ولكن البروفيسور إيفرت، من جامعة بنتلي في الولايات المتحدة أوضح أن الإنسان "هومو" اخترع اللغة قبل نحو مليون سنة، وقال: "ولد الإنسان العاقل في عالم لغوي، ولقد ورثنا ما اخترعه".

وقال إيفرت، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم: "إن المحيطات لم تكن عائقا أمام رحلات الإنسان العاقل، الذي تمكن من السفر في جميع أنحاء العالم، وكان بحاجة إلى قارب يقوده، بالإضافة إلى لغة يستخدمها أثناء الإبحار إلى جزيرة فلوريس، للقدرة على التجديف بشكل جيد بالتعاون مع الآخرين".

وبهذا الصدد، قام الخبير في أصول الإنسان في متحف التاريخ الطبيعي بالعاصمة البريطانية لندن،البروفيسور كريس سترينجر، بالتصدي لهذه الادعاءات بالقول: "أنا لا أقبل فكرة أن يكون الإنسان العاقل قد استخدم قاربا. وكان بإمكان تسونامي نقل الإنسان القديم على طوافات من الغطاء النباتي".

المصدر: ذي صن

ديمة حنا