روسيا وجدت بديلًا لمحركات الطائرات الأوكرانية

فرضت السلطة الأوكرانية حظرًا على تصدير محركات " دي - 436 " الأوكرانية الصنع إلى روسيا، حيث سوف تستخدمها في طائراتها المدنية.

في الوقت نفسه فقد أكد مصنع تاغانروغ" الروسي، على إمكانية استبدال المحركات الأوكرانية بمحركات "SaM146 " الروسية-الفرنسية الصنع، حيث أوردت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن المصنع الروسي الذي ينتج طائرات "بي – 200" البرمائية المستخدمة لإطفاء الحرائق قد استعاض عن المحركات الأوكرانية، وأصبح يزود طائراته بالمحركات الروسية-الفرنسية.

الجدير بالذكر أن محركات "دي - 436"، تنتج في مصنع "موتور سيتش" بمدينة زابوروجيه الأوكرانية، وكانت روسيا تستورد تلك المحركات لوضعها في طائرات "بي – 200" البرمائية وطائرات الركاب "آن – 148".

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أما محركات " SaM146 " فتنتجها شركة "PowerJet" المشتركة بين "ساتورن" الروسية و"Snecma " الفرنسية، وتستخدم تلك المحركات طائرات الركاب الروسية القصيرة المدى "سوبرجيت -100".

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف