العلماء يتوصلون لصيغة جديدة للضوء!

تمكن علماء من معهد ماساتشوستس الأمريكي من تطوير تقنية فريدة أفضت عن ظهور إشعاعات ضوئية غير اعتيادية.

ووفقا لموقع Science Daily فإن "العلماء وخلال الاختبارات التي أجروها على حركة الجزيئات تمكنوا من إبطاء حركة الفوتونات المتصلة مع بعضها بصورة ثنائية أو ثلاثية بمعدل 100 مرة، لتصبح سرعتها 300 ألف كلم/ثانية، وتلك العملية التي جرت ضمن سحابة من ذرات الروبيديوم الشديدة البرودة أدت لتشكل حزم ضوئية ليزرية فريدة من نوعها".

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من جانبهم وصف القائمون على تلك التجارب إياها "بالمهمة جدا إذ أن تلك التقنية التي توصلوا إليها مؤخرا ستساعدهم في المستقبل على التحكم بحركة الفوتونات لتحسين تقنيات الحواسب الكمومية ونقل البيانات بشكل آمن في الشبكات".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر