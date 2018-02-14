أسرع مخلوق على وجه الأرض!

رصد علماء أحياء أمريكيون أسرع المخلوقات وأكثرها دقة في القبض على فريستها على وجه الكرة الأرضية.

وتوصل علماء من جامعة كاليفورنيا الحكومية إلى أن عنكبوت السلطعون هو أحذق وأدق وأسرع المخلوقات على وجه الأرض بقدرته الخارقة في الدوران 360 درجة وضرب ضحيته في وقت قياسي يبلغ 12 جزءا من الثانية.

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ووجد العلماء أن عناكب السلطعون التي تعيش في منازل وغابات بلدان جنوب وشرق آسيا تعد "الأبطال الخارقة" من بين جميع المخلوقات، بعد أن رصدوا سرعتها في القبض على ضحاياها من الصراصير والحشرات الأخرى.

وتتميز هذه الحشرات أيضا بقدرتها على الحركة بشكل جانبي وخلفي مثل سرطانات البحر، وبخفة مناورة لا تضاهى في القبض على فرائسها.

ويسعى العلماء إلى الاستفادة من دراسة الجهاز الحركي الدقيق لهذه الحشرات الخارقة في صنع روبوتات تتحرك بسرعة وذكاء عناكب السلطعون.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو