لماذا "يعزف" نقّار الخشب ألحانه على الأشجار؟

اكتشف العلماء آلية تخاطب وتعارف طيور نقّار الخشب التي يتميز كل منها بلحنه الخاص وأسلوبه المختلف.

وأبرزت دراسة عالمي الطيور البولنديين آدم ميتسكيفيتش وميخائيل بودكا، أن طيور نقّار الخشب تتحاور فيما بينها بطريقة فريدة عبر النقر على الخشب بطريقة تختلف من واحد لآخر بسرعة النقر وبإيقاعه أيضا.

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ورصد العلماء أيضا دقة التواصل بين طيور نقّار الخشب وتعرفها على صاحب هذه النغمة أو تلك، والتي تصل إلى 88%.

ويتحاور أفراد هذا النوع من الطيور بهذه الطريقة للتعبير عن مختلف حاجاتهم الحياتية اليومية، مثل إلقاء التحية والتنبيه عن الأخطار والتعريف بالنفس. كما تستخدم الطيور لغة النقر لجذب الشركاء.

وتعد سرعة النقر وشدّتها ونوعية "لحنها" لطيور نقّار الخشب بمثابة هوية شخصية تميزها عن بقية أعضاء فصيلتها التي تعيش بالقرب منها.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو