فأر الخلد العاري يخفي سر الشباب الأبدي

اكتشفت باحثة في مختبر Calico الذي أسسته غوغل لدراسة طول العمر أن فأر الخلد العاري يمتاز عن معظم الثدييات بعدم ارتفاع خطر موته مع تقدمه في العمر.

ودرست الباحثة بوفينشتاين حياة هذه الفئران مدة 30 سنة، وثقت خلالها أعمارها وحالات الوفاة بينها. وشملت الدراسة 3299 حيوانا، وتبين أن معدل الموت لديها ثابت بغض النظر عن عمرها ويعادل 1:10000، أي أنها تعيش خلافا لدورات حياة معظم الثدييات التي تخضع لقانون وفيات غومبيرتز – ميكجاما (خطر الموت يزداد طرديا مع التقدم في العمر).

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وتصل هذه الحيوانات مرحلة البلوغ في عمر ستة أشهر، وتعيش في المتوسط ست سنوات، بيد أن بعضها يعيش أكثر من 30 سنة، مع الحفاظ على قدرته على التكاثر.

وتشير الباحثة، في دراستها التي نشرت في مجلة eLife، إلى أن الاستمرار في دراسة حياة هذه القوارض سيسمح بالحصول على معلومات أفضل عن آلية إطالة العمر.

المصدر: رامبلر

كامل توما