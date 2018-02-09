ما هي فائدة "وشم الفاكهة"؟

أنشأ أخصائيون من المعهد الإيطالي وشما إلكترونيا للفواكه، يتيح مراقبة نوعية ودرجة نضج الثمار المختلفة.

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وصنع الأخصائيون رقائق سيليلوزية يمكن طباعتها، حيث تطلى بطبقة نانوية من الفضة، وتلصق على كل ثمرة لتتبع التغيّرات على حالة الفاكهة في مراحلها المختلفة.

وتعد هذه الرقائق النانوية مادة غير ضارة على الصحة ولا تسبب أي مضاعفات مرضية إذا تم تناولها مع الفاكهة لأنها مكونة من جزيئات لا تضر بالصحة إذا لم يتجاوز وزنها 350 ميكروغراما.

ويعتزم الباحثون إجراء تجارب إضافية على وشوم الفواكه للتأكد الكامل من سلامة هذه الرقائق الذكية وصلاحيتها للجسم البشري.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو