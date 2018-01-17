فوائد استثنائية لليوسفي

قام خبراء التغذية بتجربة جديدة استخدمت فيها ثمرة اليوسفي وبينوا فائدة فريدة لتناول هذه الفاكهة الشتوية.

واكتشف علماء من كوريا الجنوبية أن الاستهلاك المنتظم لليوسفي يقلل بشكل كبير من تراكم الدهون في الكبد وتجويف البطن.

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وأجرى الباحثون تجربة عملية على مجموعتين من طلاب المدارس المتطوعين الذين يعانون من مرض السمنة، وبلغ عدد كل مجموعة منهم 30 شخصا، إذ شرب متطوعوا المجموعة الأولى عصير اليوسفي لمدة 90 يوما، كما أنهم مارسوا التمارين البدنية أيضا، أما طلاب المجموعة الثانية فقد اكتفوا بممارسة التمارين الرياضية دون شرب عصير اليوسفي.

وجاءت نتيجة التجربة لصالح المجموعة الأولى التي استخدمت شراب اليوسفي لمدة تسعين يوما، بفقدانهم لـ 1.5% من الوزن الزائد لديهم، أما المجموعة الثانية فلم تشهد أي تغير في مؤشرات الوزن.

المصدر: رامبلر رو

خالد ظليطو