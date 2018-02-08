الصراصير تزيح الديناصورات عن عرش الأقدم

أكد باحثون يابانيون دور تفكك القارات في ظهور الصراصير على كوكب الأرض قبل 235 مليون سنة.

وخلص الباحث توماس بورغوينون وزملاؤه من معهد العلوم والتكنولوجيا في أوكيناوا إلى أن الصراصير الأولى ظهرت على الكرة الأرضية على بانجيا (القارة الأم قبل انفصال القارات المعروفة) قبل ظهور الديناصورات.

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ونفى العلماء المعلومات القديمة التي تفيد بأن أصل هذه الحشرة يعود إلى 145 مليون سنة، بعد تتبعهم للعلاقات التطورية للصراصير بفك ومقارنة الحمض النووي لنحو 140 نوعا من هذه الحشرة.

ونتيجة لهذه الدراسة، وجد الباحثون أن تفكك القارات لعب دورا كبيرا في انتشار "أجداد" الصراصير على كوكب الأرض خلال 180 مليون سنة مضت.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو