بوينغ تطور طائرتها الفرط صوتية

أكدت مصادر مطلعة في مجال الطيران أن شركة بوينغ الأمريكية تعمل على إنجاز مشروع طائرتها الواعدة الفرط صوتية.

ووفقا لموقع Popular Mechanics فإن "الطائرة مصممة بشكل مميز، وستكون قادرة على التحليق بأضعاف سرعة الصوت، وستحل مكان طائرة SR-71 Blackbird الفرط صوتية الشهيرة".

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وبالنظر للفيديوهات التي تداولتها بعض المواقع للتصميم الخارجي لهذه الطائرة، أكد بعض خبراء الطيران أنها "جاءت بتصميم يشبه نماذج Waverider المخصصة للأجسام الطائرة عالية السرعة، فهيكلها المنحني بشكل انسيابي قادر على تحمل الصدمات الناجمة عن الطيران بسرعات فائقة".

وتشبه الطائرة إلى حد كبير تصميم "SR-72" التي تعمل على تطويرها شركة "Lockheed Martin" الأمريكية، لكنها تتميز عن الأخيرة وفقا للخبراء بـ"منظومة خاصة تتيح لمحركاتها دفعها بسرعة أكبر بـ 3000 كلم/ ساعة من سرعة طائرة SR-72، والتي من المفترض أن تصل سرعتها إلى 6.9 ألف كلم/ ساعة".

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر