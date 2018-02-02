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اكتشاف أثري ضخم.. 60 ألف مبنى بنتها حضارة المايا!

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف أثري ضخم.. 60 ألف مبنى بنتها حضارة المايا!
Reuters STRINGER Mexico
اكتشاف آثار جديدة لحضارة المايا
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يواصل علماء الآثار دراسة حضارة قبائل المايا، وبين الفينة والأخرى يكتشفون آثارا عجيبة وغريبة من صنع حضارتهم الغامضة.

واكتشف علماء الآثار، باستخدام رادارات الليزر، ما لا يقل عن 60 ألف مبنى، تعود لحضارة المايا، في غابات محافظة بيتين شمالي غواتيمالا.

وبحسب وكالة تاس، فقد كشفت عمليات البحث عن عشرات المدن، بما تحويه من ساحات واسعة وأهرامات كبيرة ومزارع فيها قنوات للري وخزانات لجمع المياه، ومستوطنات محصنة وشوارع عريضة.

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ووفق البيانات الأولية للعلماء، فإن هذه المناطق كانت تكفي لسكن ما يقارب 10 ملايين شخص.

ويذكر أن حضارة المايا ازدهرت في الفترة 300-900 ميلادية. وعندما اكتشف الأوروبيون أمريكا، كانت هذه الحضارة في طريقها إلى الزوال. وتقع آثار مدن هذه القبائل في بلدان بليز وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك والسلفادور حاليا.

المصدر: فيستي. رو

كامل توما

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