"التنصت" على البحار للتنبؤ بتسونامي

أكد علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كارديف أن إنشاء أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ حقق تقدما نوعيا.

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ويقترح العلماء البريطانيون استخدام نظام كشف صوتي "يقرأ" التقلبات الطقسية المختلفة التي تسبق الكوارث الطبيعية، لضمان إجلاء سريع ومبكر لسكان المناطق الساحلية في حالة حصول تسونامي.

ويوجّه الخبراء أيضا لاستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة أصلا في البحر، فضلا عن استخدام أنواع التقنيات الأخرى، لإتاحة وقت أكبر يكفي لإجلاء السكان قبل وقوع الكوارث.

وستنضم التكنولوجيا العسكرية أيضا بحسب العلماء إلى منظومة الكشف والإنذار الجديدة في "التنصت" إلى البحار والمحيطات عبر هيدروفونات مستخدمة في مراقبة انتهاكات معاهدة حظر التجارب النووية.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو