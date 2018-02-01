العراق.. اكتشاف مبنى أثري في محافظة بابل

اكتشف علماء آثار عراقيون مبنى قديما في محافظة بابل، يعود إلى زمن الإمبراطورية البابلية.

وقال عالم الآثار العراقي ضياء الصفار: "المبنى رائع جدا من حيث التخطيط، وقد يكون أحد المعابد الرئيسة في مدينة داليات التاريخية".

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كما أشار الصفار إلى أن طلاب وأساتذة جامعة بابل شاركوا في عمليات البحث والحفر، والتي جرت بالاشتراك مع كلية الفنون وقسم الآثار الوطنية والتراث في العراق.

يذكر أن الإمبراطورية البابلية ازدهرت في القرن الـ 18 قبل الميلاد، وبقيت أطلال عاصمتها بابل حاضرة في ضواحي مدينة الحلة، المركز الإداري للمحافظة.

المصدر: نوفوستي

كامل توما