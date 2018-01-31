"طباعة" أول جلد اصطناعي في روسيا

يخطط مختبر الأكاديمية الطبية في بلاغوفيشينسك بإقليم بريموريه الروسي لـ "طباعة" أول جلد اصطناعي باستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد "3D" في نهاية العام الجاري.

وقال أليكسي شيفيليف المسؤول عن قسم التطوير في شركة NextGene Biosystem إن الشركة تهتم بابتكار المشاريع العلمية الشاملة في مجال الطب التجديدي والأمراض السرطانية. وإن أحد المشاريع الأساسية للشركة هو المنتج الخلوي لعلاج الحروق وإصابات الجلد المختلفة، بمساعدة تكنولوجيا تستخدم طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد "3D".

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وأضاف شيفيليف أن "المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة IQDEMY الروسية - السويسرية، والتي تصمم الطابعة البيولوجية. أما نحن فنعمل على ابتكار الحبر البيولوجي وزراعة الخلايا واختبار المنتج على الحيوانات المخبرية".

كما أشار إلى حصول شركته على 10 براءات اختراع في هذا المجال، حيث تخطط لطباعة الجلد الاصطناعي مع نهاية العام الجاري، ما سيسمح باستخدامه في التطبيق العملي ومساعدة المرضى.

المصدر: نوفوستي

كامل توما