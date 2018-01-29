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علماء يعثرون على أولى علامات السرطان

العلوم والتكنولوجيا

علماء يعثرون على أولى علامات السرطان
Medicimage/Global Look Press-© 008 Soba Hospital
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ربط علماء من جامعة كوبنهاغن العلامات الأولى لمرض السرطان بظهور إنزيم "GalNAc-T6‎" في الأمعاء الغليظة.

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واتضح أن هذا الإنزيم لا يوجد عادة في الخلايا السليمة في جسم الإنسان، لكنه يتواجد بكثرة في الخلايا السرطانية بحسب ما نشرت مجلة "Journal of Biological Chemistry".

ويحول إنزيم "GalNAc-T6" الخلايا السليمة إلى أخرى سرطانية عن طريق ربط جزيئات السكر ببعض البروتينات في عملية تسمى "Glycosylation".

ويأمل الباحثون أن تساعد نتائج هذه الدراسة على رصد عملية التحول السرطاني لإيجاد طرق جديدة في الكشف المبكر وعلاج هذه الأمراض.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو

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