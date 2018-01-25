معهد تونسي يتحصل على براءة اختراع دواء مضاد لسرطان الدم

تحصل معهد المناطق القاحلة (حكومي) بمحافظة مدنين جنوب شرقي تونس، على براة اختراع لدواء جديد مضاد لمرض سرطان الدم، تم استخراجه من نبتة "اللاّزول" الموجودة بكثرة جنوب شرق البلاد.

وقالت الباحثة التونسية في المعهد حنان نجّاع، إن البحوث كانت في إطار رسالة دكتوراه تمحورت حول الأهمية الغذائية لنبتة "اللاّزول".

وتابعت حنان نجّاع "انطلقنا منذ فترة في البحوث للتعرف على أهمية هذه النبتة وانتهينا إلى قدرتها على مكافحة الخلايا السرطانية في جسم المصابين بمرض سرطان الدم".

وأضافت الباحثة التونسية أنه قد تمت مقارنة النتائج المتحصل عليها باستعمال نتبة "اللاّزول" مع النتائج التي يعطيها دواء يباع لمعالجة سرطان الدم، مؤكدة أن الدراسات أثبتت تفوّق هذه النبتة على الدواء المستعمل بشكل كبير في كل أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن هذه البحوث تمت بالتعاون بين معهد المناطق القاحلة بمدنين ومعهد باستور (حكومي) المهتم بالأبحاث الطبية بالعاصمة تونس.

وبحسب الباحثة فإن المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة (حكومي) هو الجهة التي منحت براءة الاختراع استنادا إلى المواصفات العالمية في مجال الاكتشاف العلمي في مجال الأدوية المضادة لمرض سرطان الدم.

و"اللاّزول" نبتة من نوع البصليات تتواجد بشكل كبير في منطقة شمال إفريقيا وخاصة الجنوب الشرقي لتونس، ويتهافت الأهالي على التقاطها خاصة في فصلي الشتاء والربيع لفوائد علاجية.

المصدر: إذاعة تطاوين + الأناضول

ياسين بوتيتي