رصاصة روسية خارقة تدهش الأمريكيين! (فيديو)

أثارت رصاصة "كومفورت 32" الروسية الجديدة دهشة خبراء أمريكيين قاموا باختبارها ونشر مقطع فيديو للتجربة على يوتيوب.

ولاختبار قوة الرصاصة الروسية، أطلقها الخبراء على مجموعة من الأهداف، من بينها حزمة من 30 مجلة. وفاجأت الرصاصة القائمين على التجربة بقوتها، وقالوا إنها تشبه رصاصة "لرينيكي"، بل إن تأثيرها أقوى، لأنها تنشطر إلى 4 أقسام عند إصابة الهدف.

وقال أحد المشاركين في التجربة إن مواصفات الرصاصة تتفق تماما مع تلك التي أعلنتها الشركة المصنعة.

يذكر أن رصاصة "كومفورت 32"، عيار 12/70 ملم، صنعت في شركة "تيخكريم" الروسية. ويبلغ وزنها 35 غراما، وسرعتها الابتدائية 463 مترا في الثانية، ما يضمن لها قوة خارقة ودقة فائقة على مدى 100 متر.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف