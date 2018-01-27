"جناح طائر" بديلا لـ "البجعة البيضاء" الاستراتيجية الروسية

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي عزم بلاده تصميم طائرة استراتيجية واعدة بعيدة المدى من الجيل الخامس، لتحل مكان قاذفة "تو-160" الاستراتيجية (البجعة البيضاء).

وتطرق روغوزين خلال حديثه لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية، يوم الخميس 25 يناير، إلى المخطط التصميمي للطائرة المستقبلية، وقال إن مظهرها الخارجي لن يشبه الطائرات الاستراتيجية التقليدية في الجيوش، وستأتي على شكل "جناح طائر".

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وأضاف نائب رئيس الوزراء أن مكتب "توبوليف" للتصاميم باشر بالفعل بتصميم الطائرة، وأعرب عن أمله في "أن تبدأ اختباراتها عامي 2023 – 2024".

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت، في نوفمبر الماضي، بأن سعر إنتاج الطائرة الاستراتيجية الروسية الواعدة سيقل عن تكلفة سابقتها (البجعة البيضاء)، لأنها ستنتمي إلى الطائرات تحت الصوتية لا فوق الصوتية كما هو الحال لدى "تو-160".

المصدر : لينتا. رو

يفغيني دياكونوف