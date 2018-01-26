"شوارزنيغر" أصغر ذبابة على وجه الأرض!

اكتشف علماء الحشرات أصغر ذبابة على وجه الأرض بطول لا يتجاوز 400 ميكرومتر، وأطلقوا عليها اسم الممثل المشهور أرنولد شوارزنيغر.

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وقال براين براون من متحف التاريخ الطبيعي في لوس أنجلوس: "فور مشاهدتي أرجل الذبابة أدركت ضرورة إطلاق اسم أرنولد شوارزنيغر عليها تكريما لهذه الشخصية المشهورة، لأنه كان مثلي الأعلى في إمكانية تضخيم عضلاتي".

وصرح براون بأن هذه الحشرة تنتمي إلى "الذباب الأحدب" الذي يعد من أصغر حشرات الكرة الأرضية، ويعيش في مناخ مداري وشبه مداري، ويتغذى على إفرازات النباتات.

يذكر أن علماء فريق براون هم الذين اكتشفوا هذه الذبابة في أراضي لوس أنجلوس التي تضم أنواعا كثيرة من الحشرات الصغيرة، وأطلقوا عليها اسم " Megapropodiphora arnoldi ".

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو