لقطات تكشف إحدى أولى مكالمات الفيديو في العالم

أصبحت مكالمة الفيديو أمرا عاديا في يومنا هذا، ولكن القدرة على رؤية شخص ما عبر المكالمة الهاتفية كانت من أشكال الحداثة قبل بضعة عقود.

ونُشرت لقطات رائعة من الخمسينيات، تُظهر ما يبدو وكأنه بداية ظهور المكالمات الهاتفية المرئية لأول مرة. وتم التقاط مقطع الفيديو في مختبرات "Bell" بولاية سان فرانسيسكو الأمريكية، كجزء من نشرة إخبارية في عام 1955، حيث تظهر فيه امرأة تستخدم هاتفا يعادل ثمنه 64 ألف دولار في يومنا الحالي.

وتظهر صورة المرأة في شاشة أمامها، وبعد طلبها الرقم المحدد، يظهر رجل على شاشة أخرى وهو يتلقى الاتصال على الطرف المقابل، حيث يجريان محادثة قصيرة.

وكان هاتف الفيديو الذي صممته مختبرات Bell، في طليعة منجزات عام 1955. وتُظهر اللقطات وجود حشد كبير حول هذا الحدث الهام، لمشاهدة أول اختبار للتكنولوجيا المبتكرة في مؤتمر الإلكترونيات الغربية.

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وفي عام 1955، كان ثمن الهاتف يقدر بحوالي 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 46 ألف دولار تقريبا بالأسعار الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن أول تجمع للعامة حول مكالمة فيديو "باتجاه واحد"، حدث في عام 1927. وكانت بين هربرت هوفر، وزير التجارة الأمريكي، ومسؤولي شركة الهاتف الأمريكية في العاصمة واشنطن.

وبحلول عام 1956، قامت مختبرات Bell بإنتاج هاتف مكالمات الفيديو الذي يمكن استخدامه عبر الدوائر الهاتفية الثابتة. وقام المهندسون بتطوير أول هاتف فيديو تجريبي كامل، يُعرف باسم Picturephone، في عام 1963.

وبحلول 1971، كان الجيل الثاني من Picturephone متاحا للخدمة العامة.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا