كيف يؤثر الاحتباس الحراري على الغابات؟

لاحظ باحثون أمريكيون أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر على الغابات المطيرة في العالم بصورة غريبة تثير الاهتمام.

واكتشف علماء من جامعة فلوريدا الأمريكية أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على الأرض لا يضر الغابات المطيرة بقدر ما يساعدها.

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واعتمد الباحثون على بيانات مراقبة النباتات المزهرة في الفترة الممتدة مابين (1919-1987) في جزيرة بارو كولورادو في بنما التي تغطيها غابة مطرية نموذجية.

وكان يعتقد في السابق أن ظاهرة الاحتباس الحراري تؤثر سلبا على هذه الغابة لكن الوقائع أثبتت عكس ذلك، حيث رصد العلماء زيادة ملحوظة في نمو نباتات الغابة وكثافة أزهارها التي غطت مساحات أوسع.

كما رصد العلماء ارتفاعا في عدد الطيور والحيوانات في الغابة المطيرة بسبب انتشار الزهور وتنوع النباتات التي تطرح الرحيق وغبار الطلع في الهواء، الغذاء الرئيس للحشرات التي تتغذى عليها الطيور والحيوانات المختلفة.

ويرجع الخبراء أسباب ازدهار الغابات المطيرة إلى ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، والذي أدى بدوره إلى زيادة العناصر الغذائية للنبات مثل الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو