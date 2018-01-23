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تراجع خطير في أعداد الحيوانات المفترسة

العلوم والتكنولوجيا

تراجع خطير في أعداد الحيوانات المفترسة
ويكيبيديا
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أكد فريق من العلماء الدور البارز الذي تلعبه الحيوانات البرية آكلة اللحوم في الحفاظ على الأنظمة البيئية.

وقام فريق من العلماء برئاسة كريستوفر أوبريان من جامعة كوينزلاند بتحليل المقالات التي تشير إلى وظائف تلك الحيوانات المفيدة للبشرية.

ويكيبيديا
ثعلب

إذ تمنع آكلات اللحوم انتشار الأوبئة بمختلف أنواعها. فبعد قتل الصيادين لحيوانات ناقلة لأمراض معدية، تقوم الحيوانات المفترسة باستهلاك جثثها. وهناك معلومات تفيد بأن تقلص عدد الثعالب في بعض مناطق العالم زاد من نسبة إصابة البشر بمرض لايم.

ومع الأسف، يميل البشر إلى تجاهل الدور الإيجابي الذي تلعبه الحيوانات البرية المفترسة، ويتجاهلون على سبيل المثال اختفاء الفهود في 78% من مواطنها التاريخية. أما الأسود الإفريقية فتستمر في الانقراض خارج المحميات. ولا يزال عدد 17 نوعا من الطيور الجارحة من أصل 22 في تراجع مستمر.

المصدر: فيستي. رو

يفغيني دياكونوف

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