بلاك بيري تدخل عالم برمجيات السيارات ذاتية القيادة

استعرضت شركة بلاك بيري مؤخرا خدمتها الجديدة لفحص نقاط الضعف في برمجيات السيارات ذاتية القيادة.

وخلال استعراضه لخدمة "Jarvis" في معرض ديترويت الأخير للسيارات، قال جون تشن، رئيس الشركة: "برنامجنا قادر على فحص برمجيات السيارات ذاتية القيادة وأنظمة تحكمها، وتحديد نقاط الضعف البرمجية فيها. ويمكننا الذكاء الاصطناعي في هذا البرنامج من القيام بتلك العملية في بضع دقائق فقط، بدلا من القيام بها بشكل يدوي بمساعدة القدرات البشرية، الأمر الذي كان يستغرق أوقاتا أطول بكثير تمتد لأسابيع أحيانا".

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وأوضح المسؤول أن بإمكان أي شركة تعمل على تطوير السيارات ذاتية القيادة الاستفادة من خدمات "Jarvis" الجديدة، حيث سيعمل الخبراء في بلاك بيري على تطوير شيفرات الأمن الخاصة لكل شركة على حدة، ومن أول الشركات التي أبدت استعدادها للتعامل مع هذه الخدمات جاءت شركتا جاغوار ولاند روفر الشهيرتان.

ويأتي طرح بلاك بيري لتلك الخدمات في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الشركات كتسلا وغوغل وآبل وسبيس إكس وغيرها لتطوير مركبات قادرة على توجيه حركتها ذاتيا بشكل كامل، حيث يعتقد أن هذه المركبات ستكون أساس التنقل الجماعي والفردي في المستقبل.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر