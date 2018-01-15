جنرال موتورز تطلق سيارة دون مقود!

استعرضت شركة جنرال موتورز الشهيرة مشروع سيارتها "Cruise AV" ذاتية القيادة التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في عالم سيارات المستقبل.

وطور خبراء "GM" هذه المركبة لتكون سيارة كهربائية ذاتية القيادة بامتياز، وذلك لتحل مكان سيارات "Chevrolet Bolt" الكروس أوفر التي لاقت شعبية واسعة في الولايات المتحدة والعديد من أسواق العالم.

وأهم ما يميزها وفقا للخبراء هو قدرتها على التحكم الذاتي بحركتها، فهي لا تحتاج إلى سائق، كما أن مقصورتها خالية من دواسات الوقود والفرامل، وحتى من عجلة القيادة.

youtube/General Motors

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تنتمي "Cruise AV" وفقا للمعلومات الواردة عن جنرال موتورز إلى "عائلة السيارات ذاتية التحكم من الفئة الرابعة، أي أنها قادرة على التنقل والقيام بالرحلات بشكل ذاتي دون توجيه السائق، لكن في الحالات الاضطرارية أو في حال تعرضها لحادث ما، فيفضل أن يقوم السائق بإبعادها وركنها على جانب الطريق، وتختلف قليلا عن السيارات ذاتية القيادة من الجيل الخامس والتي لا تحتاج لأي تدخل بشري أبدا لتوجيهها".

وبالإضافة لخلو هذه السيارة من المقود والدواسات، فهي خالية أيضا حتى من أي أزرار للتحكم بالقيادة، حتى أن أبوابها من المفترض أن تفتح وتقفل بشكل أوتوماتيكي، كما أنها قادرة على ركن نفسها دون تدخل البشر.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر