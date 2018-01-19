العثور على أنقاض مدينة أثرية عمرها 2700 عام

عثر علماء الآثار الإيطاليون من جامعة كاميرينو على أنقاض مدينة سيلينونتي المدفونة تحت الأرض في صقلية، ويبلغ عمرها 2700 عام.

ونشرت صحيفة "Corriere del Mezzogiorno" أن علماء الآثار الإيطاليون تمكنوا من العثور على المدينة القديمة بمساعدة كاميرات حرارية شديدة الحساسية حملتها درونات خاصة، واستطاعت رصد موجات حرارية شاذة ناتجة عن المباني الكبيرة الموجودة تحت الأرض، والتي تنحدر من معبد "تيمبيو-M" إلى الميناء، حيث تجري عمليات التنقيب وذلك بحسب خبير الجيولوجيا وعالم الآثار فابيو بالوت.

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ويقول عالم التضاريس ماركو ماترادزي أن التصوير الجوي ساعد الخبراء على اكتشاف شبكة قديمة للمياه يبلغ عمرها 2700 سنة، وأن هذا الاكتشاف "وفر لنا إمكانية استعادة الخط الساحلي القديم للنهر والعثور على العديد من آثار أنشطة سكان الإقليم".

كما كتبت الصحيفة أنه وفي إطار عمليات التنقيب، تمكن الخبراء من العثور على أقدم صورة لـ "هيكاتي" إلهة ضوء القمر والسحر والشعوذة والتي تمثل ظلام الليل وجوانبه المرعبة وفقا للميثولوجيا الإغريقية، كما تم إعادة ترميم جزء من المظهر الخارجي لمعبد "تيمبيو y".

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر