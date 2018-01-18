علماء مصر يبحثون عن زوجة توت عنخ آمون

أعلن زاهي حواس، وزير الآثار المصري السابق، عن بدء التنقيب في وادي الملوك بحثا عن قبر عنخ إس أمون، ابنة نفرتيتي وزوجة توت عنخ آمون.

وذكر زاهي حواس من خلال مدونته على الإنترنت أنه بدأ مع فريقه بالحفريات الخاصة، في يناير الجاري. وتتركز أعمال التنقيب في وادي القرود الواقع في الجزء الغربي من وادي الملوك.

وأكد حوّاس أن الخبراء يقومون بعمليات التنقيب في محيط قبر الفرعون آي، وريث توت عنخ آمون، حيث أشارت صور الرادار إلى إمكانية وجود مدخل إلى القبر على عمق 5 أمتار تقريبا تحت الأرض.

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ويعد الفرعون أمنحتب وزوجته نفرتيتي وابنه توت عنخ آمون من ألمع حكام مصر القديمة وأكثرهم إثارة للاهتمام، حيث كان أمنحتب أول من أجرى إصلاحات دينية في تاريخ كوكب الأرض، في محاولة منه لإحلال عبادة الشمس التي ترمز إلى ذاته بديلا للآلهة الكلاسيكيين والكهنة المؤثرين في مصر.

وكانت زوجته نفرتيتي نموذجا للجمال في العصر البرونزي. وبقي ابنهم توت عنخ آمون لغزا يحير العلماء والناس بوفاته الغامضة في سن العشرين.

وإضافة إلى أسباب وتاريخ وفاة توت عنخ آمون، يتجادل علماء الآثار والمختصون بدراسة التاريخ المصري حول مكان قبر زوجته عنخ إس آمون ابنة نفرتيتي وأمنتحب، التي حكمت مصر بعده لعدة سنوات.

ويعتقد العلماء أن الملكة دفنت بشكل منفصل عن زوجها في قبر آخر في وادي الملوك حيث لم يتم العثور على مومياء لها، ولا يزال الجدل حول ذلك مستمرا حتى يومنا هذا.

وفي صيف العام الماضي، أعلن زاهي حواس وفريقه عن اكتشاف المدخل المفترض إلى قبر عنخ إس آمون، والذي يقع تحت أعماق الأرض بالقرب من مدفن آي، ووعد بأن يقود شخصيا عمليات التنقيب كي يثبت ذلك. إلا أن العلماء المصريين الآخرين نظروا بعين الشك إلى فرضية حواس، وطلبوا منه الانتظار ريثما يصدر بيان عن وزارة الآثار المصرية التي تشرف على أعمال التنقيب في كافة أنحاء البلاد.

والآن، يبدو أن المسؤولين يتفهمون أفكار حواس، حيث حصل على الترخيص لبدء الحفريات. وقد نشر الوزير السابق عدة صور من موقع التنقيب، ووعد بإعلان النتائج الأولية لعمله خلال الفترة القريبة.

المصدر: نوفوستي

ناصر قويدر